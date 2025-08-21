ИЗПРАТИ НОВИНА
Жителка на Пловдивска област даде 46 хиляди лева на непознат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:50Коментари (1)971
©
Посредници в две телефонни измами са задържани в резултат на бързи и професионални действия на криминалисти от ОД МВР Пловдив. Според събраните доказателства общата сума, отнета от жертвите на престъпленията, възлиза на над 75 хиляди лева.

Последователните специализирани операции са проведени от екипи на Трето РУ и колегите им от Хисаря, под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив и със съдействие на служители  от отдел "Криминална полиция“. Идентичното и в двата случая е, че потърпевшите – жени на над 70-годишна възраст, били въведени в заблуда по класическия сценарий за съдействие на полицията при залавяне на телефонни измамници.

В неделя в мрежите на извършителите попаднала жителка на Хисаря, която след разговор с мним служител на МВР предала сумата от 46 хиляди лева на непознат, дошъл пред дома й. Три дни по-късно усилените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите към 75-годишния куриер, а при задържането му е намерена и иззета малка част от парите, които той си бил отделил като комисионна.  

С успех бе белязана и акцията на служителите от Трето РУ, стартирала вчера следобед, непосредствено след получен сигнал, че пенсионерка от квартал "Гагарин“ хвърлила през терасата си пакет над 5000 лева, 11600 канадски долара и 4700 британски лири.

В резултат на създадената незабавна организация още същия ден в полицейския арест бил отведен 63-годишният мъж, влязъл в ролята на посредник в телефонната измама, а от него е иззето съдържанието на пакета.Документирането на двете досъдебни производства продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващите районни прокурори.







