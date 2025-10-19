ИЗПРАТИ НОВИНА
Жители на пловдивски квартал: Метачки пускат кючеци, вместо да чистят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:21Коментари (0)293
Жителите на пловдивския квартал Съдийски изразиха в сигнал до Plovdiv24.bg недоволството си от състоянието на чистотата и поддръжката на улиците в района. Според тях, въпреки надеждите, че проблемите с боклука ще се решат, ситуацията през последните месеци се влошава.

"Боклуците са разпръснати по улиците. Метачките по тротоарите често стоят и гледат телефона, снимат се на тумби или замитат само за форма“, разказват живеещи в квартала.

Според тях, вместо да работят, чистачките се събират на групи и общуват, докато изпълняват минимални задължения.

"Не сме съгласни да се мете на тумби. Виждаме как вървят по две-три накуп, повече за мохабета, отколкото за работа. Искаме да се почиства както трябва, а не разходка из квартала с кючек от телефона“, допълват хората.

Жителите на Съдийски посочват, че след дъжд улиците остават покрити с листа дни наред, а контейнерите са препълнени.

"Ако трябва, да се смени персоналът! Тези работници са мудни и без мотивация. Очакваме ефективни резултати в най-скоро време“, категорични са те.

Жителите на Съдийски призовават местната власт да обърне внимание и да предприеме действия за подобряване на хигиената в района.







