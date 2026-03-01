Сподели close
Жителите на блок 208 в район "Тракия“ в Пловдив отправиха искане за съдействие към екипа на проекта GINNGER за облагородяване на междублоковото пространство около сградата. Инициативата е част от стремежа на проекта да насърчава активното участие на гражданите в обновяването и подобряването на градската среда чрез личен принос и споделени идеи.

По инициатива на самите живеещи пред блок 208 се проведе среща с експерти от екипа на GINNGER. В нея се включиха граждани, които обсъдиха конкретни стъпки за подобряване на пространството. В момента сградата се обновява по програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, което допълнително мотивира хората да приведат в по-добър вид и прилежащите зелени площи.

Жителите от трите входа заявиха нуждата от хумусна почва за заравняване на терена и компост за подхранване и подобряване качеството на почвата. Те изразиха желание да им бъдат предоставени и декоративни храсти от вида лигуструм за попълване на съществуващия жив плет, както и тревна смеска за възстановяване на тревните площи пред блока. Важно е, че хората поемат ангажимент сами да извършат всички дейности – разстилане на почвата, засаждане на храстите и затревяване на пространството, където вече са засадени декоративни иглолистни видове.

Блок 208 от години е пример за активна гражданска позиция и грижа към околната среда. Живеещите там вече са били отличавани с наградата за най-красиво и добре поддържано междублоково пространство "Цветен кът“, връчена им от тогавашния кмет на район "Тракия“ и настоящ кмет на града Костадин Димитров.

Очакванията са след реализирането на планираните дейности зелената площ да се превърне в още по-приветливо и функционално място за отдих на хора от всички възрасти.

Проектът GINNGER се реализира с финансиране по програма Horizon Europe на Европейския съюз и има за цел да стимулира устойчиви и общностно ориентирани решения за развитие на градската среда.