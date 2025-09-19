ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
Хората са принудени да преминават през ул. "Александър Стамболийски“ с малки деца, за да ги заведат на училище и детска градина.
"Сигнализираме с табелки шофьорите, че искаме да пресечем“, казват жителите на района.
По думите им няма пешеходна пътека и се налага да вървят 300-400 метра, за да пресекат по-безопасно.
"В близост е детска градина и училище и минават не само деца с родители, но и деца, които са сами“, посочват потърпевшите.
"Тук не се предвижда да има пешеходна пътека, тъй като и до момента не е имало никога и ние няма да правим такава, не е залегнало в нашия проект“, посочи Ивайло Добрев, ВиК.
"Ние сме експлоатационно дружество и няма как да сложим временна пешеходна пътека“, посочи още той.
Кметът на район "Южен“ каза за bTV, че има проект за пешеходна пътека, която трябва да се сложи след последния слой асфалт. Това ще се случи до края на другата година.
