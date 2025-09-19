ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:21Коментари (1)1918
©
Недоволство в пловдивския район "Южен". Родители сигнализират, че пътя им до детските градини и училища е опасен, заради липса на пешеходни пътеки, светофари и тротоари. 

Хората са принудени да преминават през ул. "Александър Стамболийски“ с малки деца, за да ги заведат на училище и детска градина.

"Сигнализираме с табелки шофьорите, че искаме да пресечем“, казват жителите на района. 

По думите им няма пешеходна пътека и се налага да вървят 300-400 метра, за да пресекат по-безопасно.

"В близост е детска градина и училище и минават не само деца с родители, но и деца, които са сами“, посочват потърпевшите.

"Тук не се предвижда да има пешеходна пътека, тъй като и до момента не е имало никога и ние няма да правим такава, не е залегнало в нашия проект“, посочи Ивайло Добрев, ВиК.

"Ние сме експлоатационно дружество и няма как да сложим временна пешеходна пътека“, посочи още той.

Кметът на район "Южен“ каза за bTV, че има проект за пешеходна пътека, която трябва да се сложи след последния слой асфалт. Това ще се случи до края на другата година.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Е как да има. Някой да е видял кмет да ходи пеша. Тях не им дреме за нашите проблеми. В офиса на комфорт и това е.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Много важна информация за клиентите на EVN България
06:00 / 19.09.2025
Пенсионер е в болница в Пловдив заради малоумна жена с тротинетка...
21:27 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама з...
20:11 / 18.09.2025
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко г...
19:35 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Есенен базар "Капана"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: