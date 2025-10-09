ИЗПРАТИ НОВИНА
Жители на Пловдив поискаха "легнал полицай"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:23
©
Жителите на квартал "Беломорски“ поставиха наболелия въпрос за безопасността на пешеходците в района на автобусната спирка при Овощарския институт.

За проблема Plovdiv24.bg писа в началото на месеца.

На среща, организирана от общинския съветник д-р Борислав Матеев, те изразиха своята загриженост от зачестилите опасни ситуации и затруднения при пресичането на пътното платно, особено за възрастните хора и децата.

Затова настояват там да бъде изграден "легнал полицай“, който да гарантира тяхната безопасност при пресичане на пътя.

По покана на д-р Матеев в срещата се включи и районният кмет на "Южен“ Атанас Кунчев.

"Важно е, когато гражданите поставят конкретен проблем, институциите да откликват с внимание и готовност за решение. Затова организирах тази среща. Благодаря за конструктивния подход и ангажираността на районния кмет Атанас Кунчев. Срещата е добър пример, че диалогът между гражданите и местната власт може да води до реални резултати“, коментира общинският съветник Борислав Матеев.

На срещата кметът на район "Южен“ съобщи, че вече са предприети действия от администрацията, включително поставяне на предупредителни пътни знаци и включване на участъка в проекта за изграждане на ограничителни съоръжения в рамките на тази година.







