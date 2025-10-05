ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жител на "Тракия": Думите са излишни
По думите му настилките на площадката и съседните алеи са компрометирани от корените на дърветата и представляват опасност за играещите деца. Те затрудняват или дори правят преминаването невъзможно на трудно подвижни хора.
"Състоянието на детската площадка е плачевно, а в квартала, всекидневно играят нашите деца. Думите са излишни, изпращам снимки, които лично направих."
Молбата на жителите е площадката да бъде инспектирана и да бъдат констатирани съответните проблеми.
Те се надяват, че част от проблемите ще се ремонтират и така ще се създаде по - благоприятна среда за хората.
От своя страна кметът на район "Тракия" Георги Гатев сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че съвместно с ОП "Паркове и градини" ще облагородят зоната.
Счупените и разместени плочки ще бъдат пренаредени, а пейките ще бъдат ремонтирани. Ще се извърши и фрезоване и санитарна сеч.
Кметът допълни, че с наличния им бюджет няма как да бъдат подменени детските катерушки и ударойстойчива настилка. Той изрази надежда, че ако догодина бюджета им бъде увеличен, то те ще бъдат подменени.
