ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Жител на "Тракия": Думите са излишни
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 14:25Коментари (0)972
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Буден гражданин сигнализира Plovdiv24.bg за лошото състояние на детска площадка в район "Тракия" между блокове 291, 292 и 289.

По думите му настилките на площадката и съседните алеи са компрометирани от корените на дърветата и представляват опасност за играещите деца. Те затрудняват или дори правят преминаването невъзможно на трудно подвижни хора.

"Състоянието на детската площадка е плачевно, а в квартала, всекидневно играят нашите деца. Думите са излишни, изпращам снимки, които лично направих."

Молбата на жителите е площадката да бъде инспектирана и да бъдат констатирани съответните проблеми.

Те се надяват, че част от проблемите ще се ремонтират и така ще се създаде по - благоприятна среда за хората.

От своя страна кметът на район "Тракия" Георги Гатев сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че съвместно с ОП "Паркове и градини" ще облагородят зоната. 

Счупените и разместени плочки ще бъдат пренаредени, а пейките ще бъдат ремонтирани. Ще се извърши и фрезоване и санитарна сеч. 

Кметът допълни, че с наличния им бюджет няма как да бъдат подменени детските катерушки и  ударойстойчива настилка. Той изрази надежда, че ако догодина бюджета им бъде увеличен, то те ще бъдат подменени.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
08:26 / 05.10.2025
Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
17:21 / 04.10.2025
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025
Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в ...
13:39 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: