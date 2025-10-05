© Plovdiv24.bg виж галерията Буден гражданин сигнализира Plovdiv24.bg за лошото състояние на детска площадка в район "Тракия" между блокове 291, 292 и 289.



По думите му настилките на площадката и съседните алеи са компрометирани от корените на дърветата и представляват опасност за играещите деца. Те затрудняват или дори правят преминаването невъзможно на трудно подвижни хора.



"Състоянието на детската площадка е плачевно, а в квартала, всекидневно играят нашите деца. Думите са излишни, изпращам снимки, които лично направих."



Молбата на жителите е площадката да бъде инспектирана и да бъдат констатирани съответните проблеми.



Те се надяват, че част от проблемите ще се ремонтират и така ще се създаде по - благоприятна среда за хората.



От своя страна кметът на район "Тракия" Георги Гатев сподели пред репортер на Plovdiv24.bg, че съвместно с ОП "Паркове и градини" ще облагородят зоната.



Счупените и разместени плочки ще бъдат пренаредени, а пейките ще бъдат ремонтирани. Ще се извърши и фрезоване и санитарна сеч.



Кметът допълни, че с наличния им бюджет няма как да бъдат подменени детските катерушки и ударойстойчива настилка. Той изрази надежда, че ако догодина бюджета им бъде увеличен, то те ще бъдат подменени.