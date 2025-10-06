ИЗПРАТИ НОВИНА
Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)668
© Plovdiv24.bg
Читател на Plovdiv24.bg сигнализира за лошо състояние на улица в село Рогош. Той споделя, че след всеки дъжд преминаването по нея е трудно и почти невъзможно. 

"Изпращам снимка от недовършената "автомагистрала" - ул. "Марица", прекрасни локви за лодки, облаци прах до вчера, идеални за трошене на коли, запушени климатици, и строшени кости на леда през зимата! Това е част от катастрофалното състояние на почти всички улици във Европейското село Рогош!

Иначе, общинският кмет си бърка в носа два мандата, обаче се прави на еколог по разделно събиране на боклуците? Най-богатата община Марица, не може пет дупки да запълни! Ще чакаме докато измрем, май!", казва още той.







