|Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
"Изпращам снимка от недовършената "автомагистрала" - ул. "Марица", прекрасни локви за лодки, облаци прах до вчера, идеални за трошене на коли, запушени климатици, и строшени кости на леда през зимата! Това е част от катастрофалното състояние на почти всички улици във Европейското село Рогош!
Иначе, общинският кмет си бърка в носа два мандата, обаче се прави на еколог по разделно събиране на боклуците? Най-богатата община Марица, не може пет дупки да запълни! Ще чакаме докато измрем, май!", казва още той.
