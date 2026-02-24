Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив

© Plovdiv24.bg Архив Пътничка в в автобус от градския транспорт в Пловдив е пострадала при рязко потегляне на превозното средство. Сигналът за произшествието на бул. "Съединение“ в Пловдив постъпил в полицията около 15.40 часа вчера, 23 февруари.



След загубата на равновесие и падане на пода, 54-годишната жена е получила фрактура на едната ръка. Настанена е в болница за наблюдение без опасност за живота.



Водачът, на 30 години, е тестван с дрегер, стойността е отрицателна. По случая се води досъдебно производство в сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.