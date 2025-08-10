ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Жена проси между коли на булевард, шофьорка предрече инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08Коментари (0)117
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Здравейте! Пиша Ви с молба да публикувате статията за жена, която ежедневно създава условия за ПТП на булевард в Пловдив, а полицията нехае. Скоро ще стане инцидент. Вече е затворено и "Рогошко шосе" и голяма част от трафика минава през този светофар...

Така читателка на Plovdiv24.bg започва сигнала си до нас. И добавя:

На кръстовището на ул."Ландос" и бул. "Цариградско шосе" в Пловдив, посока "Скобелева майка", почти всеки ден жена върви по пътното платно между колите и проси от шофьорите, дори когато светофарът свети зелено за автомобилите. С поведението си тя често създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и разсейва водачите.

Въпреки че наблизо често има патрул на КАТ, поставящ камера за контрол на скоростта, на тази опасна практика очевидно не се обръща внимание. Ситуацията се повтаря от месеци и се пита – ще се вземат ли мерки, преди да стане инцидент? Надявам се да има рвакция от властите след вашата намеса...







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Този е авторът на най-наглото изпълнение за последните 24 часа
12:58 / 10.08.2025
Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив
12:00 / 10.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
10:24 / 10.08.2025
В Пловдив спасиха крака на пациент с тежка костна инфекция
09:43 / 10.08.2025
Акция на МВР заради заразата край Пловдив
09:38 / 10.08.2025
Удариха контра на кмета за четири "златни" общински имота в Пловд...
08:50 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: