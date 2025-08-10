© Plovdiv24.bg виж галерията Здравейте! Пиша Ви с молба да публикувате статията за жена, която ежедневно създава условия за ПТП на булевард в Пловдив, а полицията нехае. Скоро ще стане инцидент. Вече е затворено и "Рогошко шосе" и голяма част от трафика минава през този светофар...



Така читателка на Plovdiv24.bg започва сигнала си до нас. И добавя:



На кръстовището на ул."Ландос" и бул. "Цариградско шосе" в Пловдив, посока "Скобелева майка", почти всеки ден жена върви по пътното платно между колите и проси от шофьорите, дори когато светофарът свети зелено за автомобилите. С поведението си тя често създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и разсейва водачите.



Въпреки че наблизо често има патрул на КАТ, поставящ камера за контрол на скоростта, на тази опасна практика очевидно не се обръща внимание. Ситуацията се повтаря от месеци и се пита – ще се вземат ли мерки, преди да стане инцидент? Надявам се да има рвакция от властите след вашата намеса...