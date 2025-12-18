ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловдив
Автор: Георги Кирилов 21:51Коментари (0)1201
© Фейсбук
За опасно и доста притеснително поведение на шофьор, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа.  Случката, която ядоса авторката на публикацията се разиграва на Околовръстния път на Пловдив, посока след магазин "Метро" към кръговото с "Пазарджишко шосе". Ето  как жената описва ситуацията, а коментарите оставяме на вас:

"Кара на зигзаг и си пише по телефона.  Въобще не гледа пътя, а телефона беше на таблото! Момиченце, заради теб някой няма да се прибере при семейството си! Заради тебе ще стане беля, защото не е ясно как си взела книжка. Зад волана телефон се използва само на червен светофар или на високоговорител за спешен разговор! Като искаш да си пишеш - отбий! Два пъти влезна в насрещното и ме е яд, че не можах да те снимам, защото карах и не бих рискувала животи, за да те показвам каква си."

Plovdiv24.bg ви призовава да шофирате разумно и отговорно, спазвайки правилата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
19:14 / 18.12.2025
Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
17:10 / 18.12.2025
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
15:32 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тровят и гърмят улични котки
Протести срещу Бюджет 2026
Гръцките фермери блокират за тирове границите у нас
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: