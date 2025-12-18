Жена не се сдържа след опасна ситуация на Околовръстното на Пловдив

© Фейсбук За опасно и доста притеснително поведение на шофьор, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа. Случката, която ядоса авторката на публикацията се разиграва на Околовръстния път на Пловдив, посока след магазин "Метро" към кръговото с "Пазарджишко шосе". Ето как жената описва ситуацията, а коментарите оставяме на вас:



"Кара на зигзаг и си пише по телефона. Въобще не гледа пътя, а телефона беше на таблото! Момиченце, заради теб някой няма да се прибере при семейството си! Заради тебе ще стане беля, защото не е ясно как си взела книжка. Зад волана телефон се използва само на червен светофар или на високоговорител за спешен разговор! Като искаш да си пишеш - отбий! Два пъти влезна в насрещното и ме е яд, че не можах да те снимам, защото карах и не бих рискувала животи, за да те показвам каква си."



Plovdiv24.bg ви призовава да шофирате разумно и отговорно, спазвайки правилата.