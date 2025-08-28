Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!

© На сигнал за хулиганска проява на пътя се отзовали вчера служители от Трето РУ. Около 18.30 ч. пловдивчанин се оплакал, че на ул. "Васил Левски“ непознат водач влязъл във физическа саморазправа с него и счупил странично стъкло на автомобила му.



По предварителни данни конфликтът между двамата възникнал заради засечка по време на движение. При създадената организация още същата вечер е установен 21-годишният извършител. Спрямо него е взета 24-часова полицейска мярка за задържане, образувано е досъдебно производство.