Здравка Христозова, Театър "Хенд" след поредното посещение на Пало Нани: Сериозно развиваме клоунадата и обучението в този стил
Автор: Цвети Тончева 20:10Коментари (0)151
© Фейсбук
Пало Нани в Пловдив
Театър "Хенд“ срещна българската публика с класиката на европейската клоунада, разказа в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" със Здравка Христозова, от Театър "Хенд"  

"В рамките на целия проект, който изпълняваме, и мисията, която си поставихме с него, искахме да покажем на българската публика в четири града – в София, в Габрово, в Бургас и в Пловдив, едно невероятно представление на един световен артист, който е с много награди, обиколил е целия свят няколко пъти със своите представления и гостува при нас в България, по наша покана, с представлението "Джекил на лед", което е улично представление без думи, изключително забавно, достъпно, разбираемо, както за деца, така и за възрастни.

Освен всичко друго, бяхме предвидили и посещение на незрящи хора, с включен аудиоописателен превод така, че и те да могат да се докоснат до това изкуство и да изпитат емоцията. И трябва да кажа, че невероятно добре работи това и хората наистина реагираха прекрасно навсякъде, където бяхме.

В Пловдив също се случи едно много специално събитие, което бе насочено към по-професионалната общност, и за любопитните хора – лекция със същия артист, Паоло Нани, тъй като освен своите представления, той има и води уъркшопи, и мастъркласове по целия свят. Така че успяхме в рамките на проекта да включим и две такива образователни събития - в София, в НАТФИЗ и в Пловдив", разказа Христозова.

Това се случва за четвърта поредна година, уточни тя.

"Паоло Нани беше тук и имаше вече два уъркшопа по три дена, и третата година - миналата, беше един голям мастърклас с най-добрите от предишните два уъркшопа. Така че сериозно си развиваме клоунадата и обучението в този стил, както и вдъхновението към младите ни колеги.

Здравка Христозова разказа какво представлява клоунадата на Пало Нани "Джекил на лед" - абсолютно магичен образ, който буди изключителна симпатия в цялата публика.

"Един клоун, шарен, дебеличък, който говори с много тънък глас и се опитва да продава сладолед – той е продавач на сладолед. Обаче не му се получават нещата и всъщност трикът там, това, което държи публиката, гафовете, които му се случват по време на опитите му, безуспешните опити да продава сладолед. Там са най-различни гегове, включително участва и публиката. Той си дърпа разни хора, те реагират прекрасно, има импровизационни моменти. Историята обаче е, че той обърква някаква съставка на сладоледа и по време на цялото представление се разкрива неговата втора, по-тъмна страна на клоуна – това е базирано на историята "Д-р Джекил и мистър Хайд". И тогава става един по-луд, много по-шантав клоун. И всичко това, разбира се, е забавно, пък и докосващо, защото клоунадата не е само забавлението, както повечето хора си мислят. Всъщност това си е едно сериозно изкуство, което освен усмивките, предизвиква и мъничко размисъл".

По думите на Христозова, мисията на Театър "Хенд" е клоунаден театър, който в никакъв случай да не означава само балони, детски партита и шантави клоуни, а  едно много сериозно предизвикателство в актьорското майсторство и едни по-специални умения. , ктьорът да е лаконичен и ясно да отправя своите послания по един интересен и забавен начин - много кратък, много изчистен като стил. А публиката да свиква да разпознава този театър и да го търси.


