Верига за бързо хранене гази закона в Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Най-безпардонно от заведението са разлепили рекламни материали върху дървета в Цар Симеоновата градина. Освен всичко останало, гледката е и изключително грозна и дори кичозна.



"Кой трябва да се самосезира, за да бъдат глобени наглеците от това заведение, които лепят постери по дърветата в градината?



Дърветата не са табло за реклами! Малко уважение към природата и към хората, които искат да виждат зеленина, а не хартиен боклук!", не скри разочарованието си жителка на града под тепетата, забелязала тази нередност.