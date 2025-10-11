ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заведение за бургери се оля в Пловдив, газейки закона
"Кой трябва да се самосезира, за да бъдат глобени наглеците от това заведение, които лепят постери по дърветата в градината?
Дърветата не са табло за реклами! Малко уважение към природата и към хората, които искат да виждат зеленина, а не хартиен боклук!", не скри разочарованието си жителка на града под тепетата, забелязала тази нередност.
