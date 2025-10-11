ИЗПРАТИ НОВИНА
Заведение за бургери се оля в Пловдив, газейки закона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27
Верига за бързо хранене гази закона в Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Най-безпардонно от заведението са разлепили рекламни материали върху дървета в Цар Симеоновата градина. Освен всичко останало, гледката е и изключително грозна и дори кичозна.

"Кой трябва да се самосезира, за да бъдат глобени наглеците от това заведение, които лепят постери по дърветата в градината?

Дърветата не са табло за реклами! Малко уважение към природата и към хората, които искат да виждат зеленина, а не хартиен боклук!", не скри разочарованието си жителка на града под тепетата, забелязала тази нередност.







