Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП

© Plovdiv24.bg Архив Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6.50 ч. днес. По предварителни данни край разклон за Белащица челно се ударили лек автомобил и камион.



Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница. На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.