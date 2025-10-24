ИЗПРАТИ НОВИНА
Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:59
© Plovdiv24.bg
Архив
Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6.50 ч. днес. По предварителни данни край разклон за Белащица челно се ударили лек автомобил и камион.

Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница. На място са полицейски служители, а до цялостното изясняване на обстоятелствата около произшествието, движението в участъка между "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" ще бъде спряно.


Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
11:48 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
12:46 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
19:47 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
09:38 / 23.10.2025
