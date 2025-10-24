ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Шофьорът е на възраст над 65 години. По първоначална информация внезапно му е прилошало и отклонил колата в насрещното движение.
Припомняме, че пътнотранспортното произшествие между лека кола и камион е станало към 6:50 ч. днес на разклона за село Белащица. От удара на автомобила са нанесени сериозни материални щети.
Автомобилите преминават през локалното платно, като точно в участъка на инцидента има отбивка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП
07:59 / 24.10.2025
Ексклузивно: Пожар в необитаема къща в Кършияка, близо до хотел "...
01:19 / 24.10.2025
Първата работилница по научна илюстрация в Пловдив стартира на 1 ...
23:20 / 23.10.2025
Камерният концерт в Областна администрация, посветен на Химна на ...
21:48 / 23.10.2025
Шофьорка от кръстовището на ВСИ: Отстъпих път на кола, излизаща о...
20:36 / 23.10.2025
Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остава...
13:00 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS