© Plovdiv24.bg виж галерията Водачът на лекия автомобил, който се удари челно в камион на Околовръстното на Пловдив, е починал на път за болницата, научи Plovdiv24.bg.



Шофьорът е на възраст над 65 години. По първоначална информация внезапно му е прилошало и отклонил колата в насрещното движение.



Припомняме, че пътнотранспортното произшествие между лека кола и камион е станало към 6:50 ч. днес на разклона за село Белащица. От удара на автомобила са нанесени сериозни материални щети.



Автомобилите преминават през локалното платно, като точно в участъка на инцидента има отбивка.



