ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Автор: Диана Бикова 10:34Коментари (1)6029
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Водачът на лекия автомобил, който се удари челно в камион на Околовръстното на Пловдив, е починал на път за болницата, научи Plovdiv24.bg.

Шофьорът е на възраст над 65 години. По първоначална информация внезапно му е прилошало и отклонил колата в насрещното движение. 

Припомняме, че пътнотранспортното произшествие между лека кола и камион е станало към 6:50 ч. днес на разклона за село Белащица. От удара на автомобила са нанесени сериозни материални щети. 

Автомобилите преминават през локалното платно, като точно в участъка на инцидента има отбивка.



Още по темата: общо новини по темата: 2
24.10.2025 »
24.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
отново четем за наш човек-сигурно е полицай.На тях винаги им прилошава и отиват та се трескат челно в насрещното.Те никога не изпреварват.Те никога не карат пияни-на тях винаги им прилошава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП
07:59 / 24.10.2025
Ексклузивно: Пожар в необитаема къща в Кършияка, близо до хотел "...
01:19 / 24.10.2025
Първата работилница по научна илюстрация в Пловдив стартира на 1 ...
23:20 / 23.10.2025
Камерният концерт в Областна администрация, посветен на Химна на ...
21:48 / 23.10.2025
Шофьорка от кръстовището на ВСИ: Отстъпих път на кола, излизаща о...
20:36 / 23.10.2025
Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остава...
13:00 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: