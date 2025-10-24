© Plovdiv24.bg виж галерията Доста тежка е катастрофата, станала тази сутрин на Околовръстното в Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Кадрите от ужасяващия удар са повече от красноречиви. На място има екипи на полицията и спешна помощ.



Припомняме, че пътнотранспортното произшествие е между лека кола и камион. В следствие на катастрофата автомобилът е със сериозни материални щети отпред и отстрани.



Припомняме, че инцидентът е възникнала към 6.50 ч. днес. По предварителни данни край разклон за Белащица челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от пресцентъра на пловдивската полиция.



Сериозно пострадал е водачът на колата, предстои транспортирането му към болница. Автомобилите преминават през локалното платно, като точно в участъка на инцидента има отбивка.



