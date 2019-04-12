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Àâòîð: Åêèï Plovdiv24.bg 15:44 / 12.04.2019Êîìåíòàðè (4)6865
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Âúïðåêè ÷å å îùå ñàìî íà 16 ãîäèíè, Ñóçàíèòà âå÷å å çàä âîëàíà! Òèéí ïåâèöàòà, íà êîÿòî ñêàíäàëèòå èçîáùî íå ñà é ÷óæäè, ãàçè íàãëî çàêîíà è íå ëè÷è ìíîãî äà ñå ïðèòåñíÿâà îò òîçè ôàêò. Íàñêîðî äúùåðÿòà íà Îðõàí Ìóðàä ñàìà ñå ïîõâàëè êàê øîôèðà ëúñêàâ àâòîìîáèë, áåç äà ïðèòåæàâà äîêóìåíò çà ïðàâîóïðàâëåíèå, ñ êàêúâòî ìîæå äà ñå ñäîáèå ÷àê ñëåä äâå ãîäèíè.

Îò êàäðèòå ñòàâà ÿñíî íå ñàìî, ÷å ñêàíäàëíàòà èçïúëíèòåëêà íàòèñêà çäðàâî ïåäàëà, íî è ÷å ñå çàáàâëÿâà îò òîâà. Ðàçáèðà ñå, òîâà áúðçî ïðåäèçâèêà ãíÿâ è âúçìóùåíèå â ñîöèàëíèòå ìðåæè, êúäåòî çà êîé ëè ïúò çàäàâàò âúïðîñà êúäå ñà ðîäèòåëèòå íà òèéíåéäæúðêàòà â òîçè ìîìåíò è çàùî íå ðåàãèðàò íà âîëíîñòèòå é.

"Òîâà ìîìè÷åíöå ÿêî ñå ñàìîçàáðàâÿ è ÿâíî è õàðåñâà äà ïðàâè ñêàíäàëè. Ñàìî ÷å çà òèÿ áåç êíèæêè ÷åòåì íà åäíè äðóãè ìåñòà è åäíè äðóãè ðàáîòè", ãëàñè åäèí îò ãíåâíèòå êîìåíòàðè ïî àäðåñ íà Ñóçàíèòà.

Òúé êàòî øîôèðà, áåç äà èìà çàêîíîâî ïðàâî çà òîâà, ìëàäàòà ïåâèöà å ñåðèîçíî çàñòðàøåíà íå ñàìî îò òëúñòà ãëîáà, íî è îò çàòâîð, êàêâèòî ñà ñëåäñòâèÿòà îò ïîäîáíè âîëíîñòè. Êàêâî ùå ïîñëåäâà çà ñêàíäàëíàòà èçïúëíèòåëêà îáà÷å, ïðåäñòîè äà ðàçáåðåì, ïèøå îíëàéí èçäàíèåòî "Áëèö".


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"Âñè÷êî Ìàðà âòàñàëà...ñàìî Ñóçàíèòà 'òêàòà íå ñè å â÷åñàëà". Òà è Âàøàòà ðàáîòà ñúùàòà. Àìà òàêà å ,êîãàòî 80% ñà...çíàåòå êàêâè...Âàæíîòî å äà ïèøåì,÷å äà çàðîáîòèì íà ñòàòèéêà! ïî 20 êèíòà.Å...êîé íà êàêâîòî å ñïîñîáåí è êîé êàêòî ìîæå ñè âàäè õëÿáà...åäíè ñ íîñåíå íà òîðáè öèìåíò,äðóãè ñ ïèñàíå íà ãëóïîñòè ! :)
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Àìè íå, íèòî ùå ÿ çàòâîðÿò , íèòî íåñêîïîñàíèòå é ðîäèòåëè ùå íàïðàâÿò íåùî ïî âúïðîñà... Îñòàâà ñàìî äà ñå ìîëèì äà íå âçåìå êíèæêà íÿêîãà, ÷å ìíîãî õîðà ùå ïîñòðàäàò ,àêî òîâà ñòàíå. Áàùàòà ñå áèë ãîðäÿë ñ íåÿ , ðàçáèðàë ÿ å ...àéäå ìîëÿ òè ñå! Òàêîâà äåòå íå ïîæåëàâàì íà íèêîãî..ñúùî è ðîäèòåëè!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Áóñ ñå âðÿçà â ðàçäåëèòåëíàòà îãðàäà íà áóë. "Âàñèë Àïðèëîâ"!
15:13 / 12.04.2019
Ñ øåñòâèå è íàãðàäè îòêðèâàò âåëîñåçîí 2019 â "Òðàêèÿ". Âêëþ÷åòå ...
14:36 / 12.04.2019
Êàòàð äàäå ðàìî çà ñúçäàâàíåòî íà ïàðê çà áèîòåõíîëîãèè â Ïëîâäèâ...
14:50 / 12.04.2019
Àãðàðíèÿò óíèâåðñèòåò â Ïëîâäèâ ñúñ ñòðàõîòíà íîâà ïðèäîáèâêà!
14:02 / 12.04.2019
Volkswagen ðåøàâà çà íîâèÿ ìåãàçàâîä ñëåä Âåëèêäåí - Áúëãàðèÿ èëè...
13:28 / 12.04.2019
Íîùíèòå çàâåäåíèÿ íà Ñòî÷íà ãàðà çàòâîðèõà çàðàäè áúäåùèÿ îãðîìåí...
13:54 / 12.04.2019

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Âèæ îùå:
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13:46 / 10.04.2019
Ëóä ïëîâäèâ÷àíèí îòâîðè çàâåäåíèå â Ëîíäîí è íàïðàâè ôóðîð!
08:57 / 10.04.2019
Æåñòîêî óáèòàòà ïëîâäèâñêà ñòóäåíòêà áèëà áðåìåííà?
14:05 / 10.04.2019
Ïúðâè êàäðè íà "îãëîçãàíîòî" â Ïëîâäèâ ÁÌÂ!
09:59 / 10.04.2019
×îâåê çàãèíà íà "Òðàêèÿ" äî Ïëîâäèâ, ðåæàò êàìèîíà, çà äà èçâàäÿò òÿëîòî!
09:59 / 11.04.2019
Êîøìàð çà Àðàáàäæèåâ-ìëàäøè - íÿìà êîé äà ïëàòè áàñíîñëîâíàòà ãàðàíöèÿ çà ñâîáîäàòà ìó
21:24 / 10.04.2019
Òåæúê èíöèäåíò íà áóë. "Íàé÷î Öàíîâ" â Ïëîâäèâ, ìúæ áåðå äóøà!
11:20 / 11.04.2019
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