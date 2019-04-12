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Òúé êàòî øîôèðà, áåç äà èìà çàêîíîâî ïðàâî çà òîâà, ìëàäàòà ïåâèöà å ñåðèîçíî çàñòðàøåíà íå ñàìî îò òëúñòà ãëîáà, íî è îò çàòâîð, êàêâèòî ñà ñëåäñòâèÿòà îò ïîäîáíè âîëíîñòè. Êàêâî ùå ïîñëåäâà çà ñêàíäàëíàòà èçïúëíèòåëêà îáà÷å, ïðåäñòîè äà ðàçáåðåì, ïèøå îíëàéí èçäàíèåòî "Áëèö".
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15:13 / 12.04.2019
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14:02 / 12.04.2019
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08:57 / 10.04.2019
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11:20 / 11.04.2019
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