|Затруднения в работата на МВР Пловдив днес
Заради подмяна на мрежово оборудване днес гишетата на секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, както и паспортната служба на Второ РУ няма да обслужват граждани за времето от 14 ч. до 16 ч.
Същата процедура ще доведе до прекъсване на административните услуги и в сектор "Пътна полиция“ в интервала от 16 ч. до 17 ч. Предварително поднасяме извинения за причиненото неудобство.
