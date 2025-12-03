Затруднения в работата на МВР Пловдив днес

© Plovdiv24.bg Днес, 3 ноември, следобед временно се преустановяват административните услуги в четири структурни подразделения на ОДМВР – Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.



Заради подмяна на мрежово оборудване днес гишетата на секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, както и паспортната служба на Второ РУ няма да обслужват граждани за времето от 14 ч. до 16 ч.



Същата процедура ще доведе до прекъсване на административните услуги и в сектор "Пътна полиция“ в интервала от 16 ч. до 17 ч. Предварително поднасяме извинения за причиненото неудобство.