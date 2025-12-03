ИЗПРАТИ НОВИНА
Затруднения в работата на МВР Пловдив днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:00
© Plovdiv24.bg
Днес, 3 ноември, следобед временно се преустановяват административните услуги в четири структурни подразделения на ОДМВР – Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Заради подмяна на мрежово оборудване днес гишетата на секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, както и паспортната служба на Второ РУ няма да обслужват граждани за времето от 14 ч. до 16 ч.

Същата процедура ще доведе до прекъсване на административните услуги и в сектор "Пътна полиция“ в интервала от 16 ч. до 17 ч. Предварително поднасяме извинения за причиненото неудобство.







Още новини от Новини от Пловдив:
Временно се преустановяват административните услуги в четири стру...
17:25 / 02.12.2025
АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през...
16:13 / 02.12.2025
Природонаучният музей в Пловдив показа как се прави
15:37 / 02.12.2025
РУО Пловдив събира директори на училища
16:46 / 02.12.2025
Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка ...
14:53 / 02.12.2025
Общината: Пловдив е готов за зимата
12:38 / 02.12.2025

