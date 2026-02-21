ИЗПРАТИ НОВИНА
Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17
©
"Ние повлякохме крак и промяната, подобна на тази, която се случи на Конгреса на БСП, ще разтресе всяка една организация в страната - от политическите партии, през медиите, до спортните федерации“.

Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.

"А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков. По думите на социалиста е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.

"Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.

Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров заяви, че социалистите от областта ще работят за достоен резултат. "Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза той.


21.02.2026 Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
20.02.2026 МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
20.02.2026 Тошко Йорданов за Цицелков: Това се прави единствено с цел да бъдат манипулирани изборите
20.02.2026 ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори
20.02.2026 Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02.2026 Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
18:57 / 20.02.2026
18:57 / 20.02.2026
Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
14:48 / 20.02.2026
14:48 / 20.02.2026
Пловдивски патент: Знак има, пътека няма
08:45 / 21.02.2026
08:45 / 21.02.2026
Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
13:30 / 20.02.2026
13:30 / 20.02.2026
Задържаният за убийството до Пловдив поканил роднина да влезе в к...
12:47 / 20.02.2026
12:47 / 20.02.2026
Този е арестуваният за убийството край Пловдив
12:10 / 20.02.2026
12:10 / 20.02.2026

Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
