ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област
Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.
"А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков. По думите на социалиста е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.
"Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.
Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров заяви, че социалистите от областта ще работят за достоен резултат. "Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
18:57 / 20.02.2026
Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
14:48 / 20.02.2026
Пловдивски патент: Знак има, пътека няма
08:45 / 21.02.2026
Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
13:30 / 20.02.2026
Задържаният за убийството до Пловдив поканил роднина да влезе в к...
12:47 / 20.02.2026
Този е арестуваният за убийството край Пловдив
12:10 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS