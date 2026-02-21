Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област

© "Ние повлякохме крак и промяната, подобна на тази, която се случи на Конгреса на БСП, ще разтресе всяка една организация в страната - от политическите партии, през медиите, до спортните федерации“.



Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков по време на заседание на Областния съвет на партията в Пловдивска област. Той подчерта, че започналите мащабни процеси в обществото ни трябва да завършат със създаването на устойчиво, компетентно и почтено правителство.



"А тази задача трудно ще бъде решена без БСП“, категоричен бе Зарков. По думите на социалиста е крайно време порочният модел на управление на България да бъде окончателно отхвърлен и заменен.



"Българската социалистическа партия ще допринесе тази промяна да се случи“, посочи Зарков.



Председателят на Областния съвет на БСП в Пловдивска област Атанас Телчаров заяви, че социалистите от областта ще работят за достоен резултат. "Няма да е лесно, но заедно можем да изведем партията“, каза той.