|Заради нов топлопровод ограничават движението по улица в район "Северен"
Причината е изграждането на разпределителен и присъединителен топлопровод за топлоснабдяване на многофамилни жилищни сгради на ул "Йоан Екзарх“ № 11 и № 13, уточняват от общинското предприятие. Ограничението е в сила за времето от 20.08.2025 г. до 20.09.2025 г.
