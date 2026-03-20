Автор: Васил Динев 11:16 11:16 1802 1802

От днес повдивчани и гости на града отново ще се потопят в празничната атмосфера на пролетен базар "Капана“. Заедно на добре познатата локация ще посрещнем предстоящите светли празници в чест на дългоочакваната пролет, казват организаторите.



В рамките на 4 уикенда (а не както досега и през седмицата) пространството над подлеза на ул. "Гладстон" ще бъде тържествено украсено. Както винаги, посетителите ще могат да разгледат богат асортимент от занаятчийски и дизайнерски продукти и изделия, да се насладят на различни кулинарни предложения и да се отпуснат по пловдивски в хубавата музикална атмосфера на базара. Ще има специална музикална селекция, както и дневни партита с едни от любимите ни диджеи и изпълнители.



На сцената ще се запознаем с новоизгряващи групи и ще прекараме заедно тематични джаз вечери. Сред ярките акценти на програмата е специалният открит урок по суинг танци от школата на RHYTHM RACOONS във втория уикенд от програмата (27-29 март), а на сцената очакваме и любимата ни пловдивчанка Едит Унджиян. По традиция в последния Великденски уикенд ще ни навестят и игривите зайци, вълнуваща атракция за малки и големи.



Пролетен Базар "Капана“ ще се проведе в следните уикенди:



20 - 22 март - Пролетно слънцестоене



27 - 29 март - Пролетно Соаре



3 - 5 април - Цветница



10 - 13 април - Великден



"Събитието се организира с приоритет върху безопасността на участниците, техните изделия, фестивалния инвентар и комфорта на посетителите.“ споделят организаторите.