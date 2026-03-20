От днес повдивчани и гости на града отново ще се потопят в празничната атмосфера на пролетен базар "Капана“. Заедно на добре познатата локация ще посрещнем предстоящите светли празници в чест на дългоочакваната пролет, казват организаторите.
В рамките на 4 уикенда (а не както досега и през седмицата) пространството над подлеза на ул. "Гладстон" ще бъде тържествено украсено. Както винаги, посетителите ще могат да разгледат богат асортимент от занаятчийски и дизайнерски продукти и изделия, да се насладят на различни кулинарни предложения и да се отпуснат по пловдивски в хубавата музикална атмосфера на базара. Ще има специална музикална селекция, както и дневни партита с едни от любимите ни диджеи и изпълнители.
На сцената ще се запознаем с новоизгряващи групи и ще прекараме заедно тематични джаз вечери. Сред ярките акценти на програмата е специалният открит урок по суинг танци от школата на RHYTHM RACOONS във втория уикенд от програмата (27-29 март), а на сцената очакваме и любимата ни пловдивчанка Едит Унджиян. По традиция в последния Великденски уикенд ще ни навестят и игривите зайци, вълнуваща атракция за малки и големи.
Пролетен Базар "Капана“ ще се проведе в следните уикенди:
20 - 22 март - Пролетно слънцестоене
27 - 29 март - Пролетно Соаре
3 - 5 април - Цветница
10 - 13 април - Великден
"Събитието се организира с приоритет върху безопасността на участниците, техните изделия, фестивалния инвентар и комфорта на посетителите.“ споделят организаторите.
© Plovdiv24.bg
/
/
06:15
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
22:15 / 19.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.