Започна поетапното възстановяване на водоподаването в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Много домакинства вече имат нормално налягане.

Аварията

Аварията на магистрален водопровод в кв "Изгрев" стана около 17,00 ч. Нарушено бе водоподаването в целия град.

Повредата стана близо до бензиностанция "Хаджията Груев". Това е трета авария на същото място за последните месеци. Предния път в изкопа хлътна автомобил. За щастие сега не се е случила подобна каскада.

Екипи на ВиК- Пловдив работят по отстраняване на аварията. От дружеството не се ангажират колко време ще отнеме ремонта.