Авария на магистрален водопровод в кв "Изгрев" е станала около 17 ч. Нарушено е водоподаването в целия град, предава Plovdiv24.bg.

Повредата е станала близо до бензиностанция "Хаджията Груев". Това е трета авария на същото място за последните месеци. Предния път в изкопа хлътна автомобил. За щастие сега не се е случила подобна каскада.

Екипи на ВиК- Пловдив работят по отстраняване на аварията. От дружеството не се ангажират колко време ще отнеме ремонта.