ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Занимателна беседа, ателие и разходка на Гребната в Нощта на прилепите
Европейската нощ на прилепите е международна инициатива на Споразумението за опазване на европейските популации на прилепите (EUROBATS), стартирала през 1990 г., която се провежда в над 30 държави в Европа. България ратифицира споразумението през 1999 г. и оттогава нощта на прилепите се отбелязва в различни населени места из страната. Информационната кампания има за цел да запознае обществото с важната роля на прилепите и нуждата от тяхната защита.
“Прилепите са едни от най-тайнствените, но и най-полезни бозайници около нас. Те летят и ловуват в тъмното, ориентирайки се чрез ехолокация. Играят незаменима роля в екосистемите - като естествени "ловци“ на насекоми, опрашители и разпространители на семена. Въпреки това често остават неразбрани и незабелязани, дори когато живеят съвсем близо до нас - в паркове, градини или даже в нашите жилища", посочва д-р Станимира Делева, която ще изнесе презентация по темата.
Програма за събитието:
10:00 - 16:00 ч. - Посетителите със закупен билет за експозицията на Природонаучния музей ще могат да се включат в рисувателно ателие, където да оцветят прилепни рисунки и да научат повече за тези удивителни създания.
18:00 - 19:00 ч. - Вечерта започва с рисувателно ателие пред Зоопарк Пловдив - рисуване на лица с прилепи, работа с пастели, изработване на маски и връзване на професионални пещернячески възли.
19:00 ч. - Презентация от д-р Станимира Делева за биологията и екологията на прилепите, за техните адаптации и значението им за хората и природата. Ще има разговор и на тема защо е важно да пазим тези "съседи в сянка“ и да живеем в хармония с тях.
19:30 ч. - Нощна разходка около Гребната база с помощта на специален детектор за прилепи, който позволява да се чуят техните ехолокационни звуци.
Събитието се осъществява с подкрепата на: РИОСВ – Пловдив и Спелео клуб "Пълдин“. Входът за вечерната програма е свободен за всички желаещи. Заповядайте, за да се потопим заедно в тайнствения свят на прилепите!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Психично болен съсед на жертвата e задържан за убийството край Пл...
23:22 / 19.09.2025
Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
22:52 / 19.09.2025
Голям пожар край Пловдив
21:31 / 19.09.2025
Четвърта внучка за един от най-добрите пловдивски гинеколози
20:02 / 19.09.2025
Със серия от инициативи в "Южен" отбелязаха Европейската седмица ...
19:08 / 19.09.2025
В Пловдив арестуваха двама шофьори
17:21 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
10:01 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS