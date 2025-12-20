ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За втори път пускат поръчката за стрелбището на Пловдив, след като прекратиха първата
Сега процедурата е стартирала отначало с почти идентични условия. 6 януари е крайният срок за подаване на документи за участие. Имотът, върху който ще се издигне бъдещото спортно съоръжение, е публична общинска собственост с площ 12 754 квадратни метра. Намира се на ъгъла на бул. "Найчо Цанов" и ул. "Менделеев"до Колодрума.
Проектът ще се изработва на две фази - идейна концепция и работен инвестиционен проект. Целта на идейната концепция е да представи пространствено-композиционно решение за спортното съоръжение и инфраструктурата.
След това ще послужи за разработване на следващата, работна фаза на проектиране с отразени препоръки, изисквания и забележки от комисията.
Възложител на поръчката е Георги Стаменов, кмет на район "Централен".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
4 аварии в Пловдив и 3 в областта оставят хората без вода
09:33 / 20.12.2025
Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александъ...
09:13 / 20.12.2025
Заради пробива под гарата посегнаха на сграда на БДЖ
08:20 / 20.12.2025
Второкласници от ОУ "Алеко Константинов" наричаха за здраве и бер...
23:20 / 19.12.2025
Най-малката маймунка в света вече може да се види в Пловдив
22:35 / 19.12.2025
Община Пловдив отличи най-добрите си млади предприемачи
21:46 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS