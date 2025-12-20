За втори път пускат поръчката за стрелбището на Пловдив, след като прекратиха първата

© bTV Илюстративна снимка Отново пуснаха обществената поръчка за стрелбищен комплекс. Това се налага, след като първата беше прекратена поради установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, информира Plovdiv24.bg. Така само няколко дни преди крайният срок за отваряне на заявленията за участие ЗОП-а бе прекратен.



Сега процедурата е стартирала отначало с почти идентични условия. 6 януари е крайният срок за подаване на документи за участие. Имотът, върху който ще се издигне бъдещото спортно съоръжение, е публична общинска собственост с площ 12 754 квадратни метра. Намира се на ъгъла на бул. "Найчо Цанов" и ул. "Менделеев"до Колодрума.



Проектът ще се изработва на две фази - идейна концепция и работен инвестиционен проект. Целта на идейната концепция е да представи пространствено-композиционно решение за спортното съоръжение и инфраструктурата.



След това ще послужи за разработване на следващата, работна фаза на проектиране с отразени препоръки, изисквания и забележки от комисията.



Възложител на поръчката е Георги Стаменов, кмет на район "Централен".