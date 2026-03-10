ЗАРЕЖДАНЕ...
За уникалността на художника Анастас Константинов - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
©
За Анастас Константинов, за неговата уникалност и автентичност, ще си припомним заедно с д-р Достена Лаверн, художник и антрополог.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Още по темата
/
Градът под тепетата отново ще бъде сцена на вдъхновение за "60+" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
09.03
Как НБ "Иван Вазов" ще популяризира архивите си - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
04.03
Нови археологически разкопки по трасето на Югоизточния обход - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
02.03
За животинските видове и оцеляването им при климатичните промени - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
25.02
Двама съвършено различни художници с обща изложба в Пловдив, обединени от Хегеловата диалектика
19.02
Защо щастливото тяло търси баланс – и в емоциите, и в храната, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
16.02
Бившият кмет Иван Тотев за емоцията през 2019-та, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
15.01
За регламентирането на движението на електрически тротинетки, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
13.01
Още от категорията
/
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
11:55
Околовръстното на "Тракия" ще издържа натоварване от 11.5 тона/ос, съгласно европейските директиви
08:50
Първо в Plovdiv24.bg: Кметът на Пловдив: Безплатното пътуване за учениците може да влезе в сила преди края на учебната година
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.