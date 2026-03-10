Изложба ни среща с артистичния свят на художника Анастас Константинов. Изложбата е по повод 70 години от рождението му. В нея ще бъдат показани непоказвани досега картини на твореца, но и емблематични платна и пластики, които носят неговия неподражаем почерк.За Анастас Константинов, за неговата уникалност и автентичност, ще си припомним заедно с д-р Достена Лаверн, художник и антрополог.