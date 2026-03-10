Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Изложба ни среща с артистичния свят на художника Анастас Константинов. Изложбата е по повод 70 години от рождението му. В нея ще бъдат показани непоказвани досега картини на твореца, но и емблематични платна и пластики, които носят неговия неподражаем почерк. 

За Анастас Константинов, за неговата уникалност и автентичност, ще си припомним заедно с д-р Достена Лаверн, художник и антрополог.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 