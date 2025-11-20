ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За работата с деца в Историческия музей - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Отскоро всеки музей у нас вече има свой музеен педагог, който систематизира и планира тази дейност.
Регионалният исторически музей в Пловдив също има такъв музеен педагог. Това е Дияна Панайотова, която днес е наш гост и ще ни разкаже повече за работата си с децата.
Днес ще чуете още от интервюто, което направихме с пловдивсикя кмет Костадин Димитров. Питаме го за изпълнението на важни за града ни проекти, извън културата.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 445
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голям град до Пловдив е без вода
12:29 / 20.11.2025
Обявиха нови имена за фестивала PhillGood в Пловдив
11:33 / 20.11.2025
Инцидент на Голямоконарско шосе
11:07 / 20.11.2025
Край Пловдив бе открита модерна пречиствателна станция за отпадни...
10:25 / 20.11.2025
Новата политическа формация в Общински съвет Пловдив е факт
09:55 / 20.11.2025
Ръководството на МУ Пловдив отчете работата си през втората годин...
08:46 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS