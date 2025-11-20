За работата с деца в Историческия музей - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Деца в музея. Няма как да не ни впечатлява това. Защото сме убедени, че България е страна с изключително богато културно-историческо наследство и съприкосновението на това наследство с децата от ранна възраст им дава национално самочувствие и широки познания за заобикалящия ги свят.



Отскоро всеки музей у нас вече има свой музеен педагог, който систематизира и планира тази дейност.



Регионалният исторически музей в Пловдив също има такъв музеен педагог. Това е Дияна Панайотова, която днес е наш гост и ще ни разкаже повече за работата си с децата.



Днес ще чуете още от интервюто, което направихме с пловдивсикя кмет Костадин Димитров. Питаме го за изпълнението на важни за града ни проекти, извън културата.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.