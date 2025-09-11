ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път в историята: 50% намаление на всички билети за "Сцена на кръстопът" на 13 септември
Числото 13, което често се свързва с предразсъдъци, този път ще се превърне в символ на късмет и покана за уникална среща с магията на театъра. Фестивалът кани публиката да усети живия дух на сцената и да се потопи в театралното пътешествие, което организаторите са подготвили.
Промоцията важи само на касата на театъра, а работното време за закупуване на билети е събота от 12:00 до 19:30 часа.
Не пропускайте възможността да се насладите на любимите си спектакли на половин цена и да станете част от празника на театралното изкуство.
