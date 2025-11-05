За програмата на Plovdiv Jazz Fest слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Започва 11-тото издание на Plovdiv Jazz Fest в града под тепетата. Времето на феста е кратко - от 7 до 9 ноември, но пък програмата е наситена с качествен джаз.



За всичко това днес ще ни разкаже главният двигател на фестивала в Пловдив Мирослава Кацарова.



Ще чуем и още нещо. Сдружение "Български музеи“ отново настоява за средства в републиканския бюджет за развитието на българските музеи и галерии през 2026 година. По тази тема наш гост е председателят на Сдружението и директор на Природонаучния музей в Пловдив Огнян Тодоров.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.