Кога ще започне истинското обновяване на подлез "Археологически", в който се намира античната сграда "Ирини", какво ще бъде обект на интервенция и редица  подробности ще разберем от кмета Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и проектантът арх. Димитър Джугаланов. Идеята е подлезът да се превърне в още едно модерно място за култура в Пловдив.

Ще чуем и подробности за образователния спектакъл на Държавен куклен театър Пловдив "Изчезналото кралство". Той ни потапя в света на природата и застрашените животински видове в България. Подробностите ще разберем от директора на театъра Петър Влайков и режисьора Евелина Кьосовска. Ще чуем и директора на ОП "Зоологическа градина - Пловдив" Венцеслав Петков.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 