Пловдив набира все повече популярност като дестинация, благодарение на фестивалната програма, която се организира в града. За този феномен ще разберем от зам.-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов

В предаването днес ще говорим и за времето, в което живеем през погледа на хората с по-нестандартно мислене. Това са творците, които с изкуството си казват всичко онова, което понякога ни е трудно да изречем на глас. Ще говорим за една изложба, която не е просто експозиция, а визуален разказ за времето на нестабилност, на пренареждане на пластовете и търсене на смисъл сред отломките на старото. Изложба, която е една история за прехода.

Ще ви срещнем с Емил Миразчиев, от Сдружение "Изкуство днес", които  представят деветнадесетото издание на емблематичния проект "Арт позитив" и експозицията под надслов "[ДЕ]градация“.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 