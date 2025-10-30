За най-новата изложба на РАМ-Пловдив, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Днес на фокус е Регионалният археологически музей в Пловдив с изложбите, които се представят там и които винаги ни вълнуват.



Музеят притежава една от най-богатите колекции с близо 100.000 експоната от културното наследство на Пловдив. Това са произведения на изкуството и бита, свързани с историята на града и областта. Защото Пловдив е наследник на един от най-големите и значими антични градове на Балканския полуостров - Филипопол. Днес ще си поговорим отново с Екатерина Илиева, експерт "Изложби и събития" към РАМ Пловдив за най-новата изложба там, за предстоящата изложбата с откритията от сезон 2025, и за обновлението на музея.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.