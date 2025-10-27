За мостовете в града под тепетата - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Река Марица в миналото е била важен елемент от транспортните връзки от и към града. Връзките от двата ѝ бряга са били необходими и за градската среда. Те са свързвали различни квартали и култури и са устоявали на редица катаклизми в миналото и настоящето.



Темата на предаването ни днес е "Железният мост" до стадион "Марица". Ще разгледаме още историята на останалите мостове. Ще разберем още кой е бил първият мост в града. Наш гост е историкът от Регионален исторически музей в Пловдив д-р Методи Крумов.



Ще чуем и други интересни истории и покани за предстоящи събития.



