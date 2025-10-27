ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За мостовете в града под тепетата - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Темата на предаването ни днес е "Железният мост" до стадион "Марица". Ще разгледаме още историята на останалите мостове. Ще разберем още кой е бил първият мост в града. Наш гост е историкът от Регионален исторически музей в Пловдив д-р Методи Крумов.
Ще чуем и други интересни истории и покани за предстоящи събития.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 428
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025
Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив
10:57 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигна...
10:05 / 27.10.2025
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS