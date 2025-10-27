ИЗПРАТИ НОВИНА
За мостовете в града под тепетата - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:38
© Фейсбук
Река Марица в миналото е била  важен елемент от транспортните връзки от и към града. Връзките от двата ѝ бряга са били необходими и за градската среда. Те са свързвали различни квартали и култури и са устоявали на редица катаклизми в миналото и настоящето.

Темата на предаването ни днес е "Железният мост" до стадион "Марица". Ще разгледаме още историята на останалите мостове. Ще разберем още кой е бил първият мост в града. Наш гост е историкът от Регионален исторически музей в Пловдив д-р Методи Крумов.

Ще чуем и други интересни истории и покани за предстоящи събития. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


