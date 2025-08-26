ЗАРЕЖДАНЕ...
За хора с много пари и нюх: Продават летище до Пловдив
Имотът е с площ 71,7 декара и в него няма сграден фонд. Асфалтираната част на пистата е с дължина 360 метра и широчина 25 метра. Подложката е с 80 сантиметра трамбован чакъл, така че на нея могат да кацат самолети до 10 тона и хеликоптери без ограничение. Може да обслужва леки лекателни средства и дронове. Близостта с 3-та авиационна база в Граф Игнатиево не е проблем, тъй като летателните планове, височината, коридора и всички останали подробности се съгласуват, обясни за медията ни брокерът Красимир Шопов.
Бъдещият собственик на летището ще трябва да поднови всички разрешителни и лицензи, за да започне да функционира отново като аеропорт. Всъщност имотът е подходящ и за друг вид дейности, сред които производствена и складова база, които напоследък са изключително търсени в Пловдивска област. Намира се на запад от железопътната линия в посока Карлово и близо до землищната граница с Граф Игнатиево. Наблизо, но на територията на съседното село, функционира друго малко частно летище.
Цената на имота е 659 662 евро или 1 292 937,52 лв. при курс 1,96 лева за 1 евро. Това означава, че квадратният метър струва 18 лева. За да бъдем коректни, трябва да отбележим, че имотът бе предложен на пазара и преди три години. Явно не е успяла да заинтригува нито един заможен жител от Пловдивска област.
