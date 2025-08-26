ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
За хора с много пари и нюх: Продават летище до Пловдив
Автор: Диана Бикова 16:56Коментари (0)1112
©
виж галерията
Интересна оферта за хора с изострен бизнес нюх и плътна банкова сметка се появи на имотния пазар. Става въпрос за бившето селскостопанско летище между пловдивските села Труд и Граф Игнатиево. Въпреки, че не е действащо от години, теренът е запазил статута си на летище, предава Plovdiv24.bg

Имотът е с площ 71,7 декара и в него няма сграден фонд. Асфалтираната част на пистата е с дължина 360 метра и широчина 25 метра. Подложката е с 80 сантиметра трамбован чакъл, така че на нея могат да кацат самолети до 10 тона и хеликоптери без ограничение. Може да обслужва леки лекателни средства и дронове. Близостта с 3-та авиационна база в Граф Игнатиево не е проблем, тъй като летателните планове, височината, коридора и всички останали подробности се съгласуват, обясни за медията ни брокерът Красимир Шопов.

Бъдещият собственик на летището ще трябва да поднови всички разрешителни и лицензи, за да започне да функционира отново като аеропорт. Всъщност имотът е подходящ и за друг вид дейности, сред които производствена и складова база, които напоследък са изключително търсени в Пловдивска област. Намира се на запад от железопътната линия в посока Карлово и близо до землищната граница с Граф Игнатиево. Наблизо, но на територията на съседното село, функционира друго малко частно летище.

Цената на имота е 659 662 евро или 1 292 937,52 лв. при курс 1,96 лева за 1 евро. Това означава, че квадратният метър струва 18 лева. За да бъдем коректни, трябва да отбележим, че имотът бе предложен на пазара и преди три години. Явно не е успяла да заинтригува нито един заможен жител от Пловдивска област.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Голям градски парк, нови улици и детска ясла се планират в "Гладн...
15:52 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Специални камери ловят нарушители в Пловдив на 7 места
14:48 / 26.08.2025
Почина д-р Красимира Попова
12:20 / 26.08.2025
Спукан газопровод и задушлива миризма в южната част на Пловдив, н...
11:54 / 26.08.2025
Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" ...
11:51 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Лято 2025
Прехвърляне на имоти в кв. "Гладно поле"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: