За проблемите на градския транспорт в Пловдив и какви предложения ще направи кметът до Общинския съвет, слушайте от интервюто на колегата Диана Бикова с Костадин Димитров. 

В предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес ще чуем и един общественик от район "Северен" - Цветан Коцев. Той се е заел с казуса по ззакриването на Автогара "Север". Ще поговорим за неговите предложения за решаване на проблема. Коцев ще разкаже и за още една своя инициатива, която вече е реалност в района. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 