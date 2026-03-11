За проблемите на градския транспорт в Пловдив и какви предложения ще направи кметът до Общинския съвет, слушайте от интервюто на колегата Диана Бикова с Костадин Димитров.В предаванетоподнес ще чуем и един общественик от район "Северен" - Цветан Коцев. Той се е заел с казуса по ззакриването на Автогара "Север". Ще поговорим за неговите предложения за решаване на проблема. Коцев ще разкаже и за още една своя инициатива, която вече е реалност в района.