|Ясни са новите шефове на две лечебни заведения в Пловдив
Д-р Боян Бранков Костов остава начело на "Център за кожно-венерически заболявания - Пловдив" ЕООД, а д-р Елена Атанасова Бояджиева ще продължи да управлява ДКЦ-IV. Двамата са били единствен кандидат за съответното лечебно заведение. Получените крайни комплексни оценки са съответно отличен 5,60 и отличен 5,70. Новите управители трябва да бъдат утвърдени от Общинския съвет.
Конкурсите са обявени с решение на ОбС - Пловдив, тъй като мандатите на двамата управители изтичат през октомври. Комисията е оценявала представените концепции, след което е проведено събеседване с кандидатите.
