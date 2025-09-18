Ясни са новите шефове на две лечебни заведения в Пловдив

© Досегашните управители на Кожно-венерическия диспансер и на ДКЦ-IV са избрани за ръководители на двете лечебни заведения за нови 4-годишни мандати. Това става ясно от крайното класиране от проведената конкурсна процедура, публикувано на сайта на община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.



Д-р Боян Бранков Костов остава начело на "Център за кожно-венерически заболявания - Пловдив" ЕООД, а д-р Елена Атанасова Бояджиева ще продължи да управлява ДКЦ-IV. Двамата са били единствен кандидат за съответното лечебно заведение. Получените крайни комплексни оценки са съответно отличен 5,60 и отличен 5,70. Новите управители трябва да бъдат утвърдени от Общинския съвет.



Конкурсите са обявени с решение на ОбС - Пловдив, тъй като мандатите на двамата управители изтичат през октомври. Комисията е оценявала представените концепции, след което е проведено събеседване с кандидатите.