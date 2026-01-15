ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстановяват знакова сграда в центъра на Пловдив
След решението кметът Стаменов ще може да поиска финансиране по Схемата за енергийна ефективност на Националния доверителен екофонд. Проектното предложение е на обща стойност 764 000 евро с ДДС. Безвъзмездните средства ще са в размер на 437 000 евро, а останалата сума ще бъде съфинансиране от Община Пловдив.
Проектът е изготвен при курса за архитекти на престижния френски институт École de Chaillot (Екол дьо Шайо) в Пловдив, воден от арх. Петър Петров. Дипломният проект за реставрацията на сградата е дарен на районната администрация преди няколко години. Предвижда се къщата да се възстанови в автентичният й вид от 1907 г.
Къщата се използвала от първото пловдивско кметство в началото на ХХ век. Сега сградата е в изключително лошо състояние.
