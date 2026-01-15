© С пълно единодушие пловдивският общински съвет разреши на кмета на район "Централен" Георги Стаменов да кандидатства за финансиране за реставрацията на сградата на ул. "Христо Г. Данов", която се използва от КНСБ. Тя е паметник на културата и е собственост на Община Пловдив, предава Plovdi24.bg.



След решението кметът Стаменов ще може да поиска финансиране по Схемата за енергийна ефективност на Националния доверителен екофонд. Проектното предложение е на обща стойност 764 000 евро с ДДС. Безвъзмездните средства ще са в размер на 437 000 евро, а останалата сума ще бъде съфинансиране от Община Пловдив.



Проектът е изготвен при курса за архитекти на престижния френски институт École de Chaillot (Екол дьо Шайо) в Пловдив, воден от арх. Петър Петров. Дипломният проект за реставрацията на сградата е дарен на районната администрация преди няколко години. Предвижда се къщата да се възстанови в автентичният й вид от 1907 г.



Къщата се използвала от първото пловдивско кметство в началото на ХХ век. Сега сградата е в изключително лошо състояние.



