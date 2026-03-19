Възстановяват историческия часовник на камбанарията на църквата "Св. Неделя" в Пловдив
Инициативата започва преди около 10 месеца, когато Попов и негов съмишленик реализират монтаж на декоративно осветление по няколко улици в Стария град. По време на работата те установяват, че архитектурното осветление на камбанарията почти не функционира. След няколкодневни усилия и инсталиране на близо 50 LED тела, съоръжението възвръща своята естетическа стойност.
Истинското предизвикателство обаче се оказва старият часовник, разположен на източната фасада на камбанарията. Механизмът му, произведен в Австро-Унгария, дълги години не функционира, който е бил умишлено повреден заради шума от камбаната.
След внимателен демонтаж започва мащабен реставрационен процес. Корпусът е възпроизведен от неръждаема стомана, стъклото - от здрав триплекс, а дървената основа е изработена наново от масивен дъб с обработка срещу влага и вредители. Емайлираните табелки са реставрирани от пловдивския специалист Сава Костадинов, а медните обшивки са възстановени от местен майстор бакърджия. Стрелките са пресъздадени чрез лазерно изрязване по оригиналния дизайн.
Поради липсата на запазен механизъм, е избрано съвременно решение от френския производител Bodet Campanaire. Новата система включва GPS синхронизация, автоматична смяна на лятно и зимно часово време и дистанционно управление чрез контролно табло, разположено на достъпно място.
Предвижда се също монтирането на подсветка зад циферблата, която ще се активира заедно с архитектурното осветление на камбанарията.
Проектът е в заключителен етап, като се очаква съвсем скоро Пловдив да се сдобие с още един функциониращ градски часовник - символ на възстановеното историческо наследство и гражданска ангажираност.
