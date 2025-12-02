ИЗПРАТИ НОВИНА
"Възраждане": Нов протест в Пловдив на 4 декември
Автор: Диана Бикова 12:14
© Plovdiv24.bg
"Недоволството извира по улиците. Не е добре, че трябваше да стигнем до тук, но по-добре да има протести сега, отколкото въобще да няма. Вярвам, че няма да стихнат бързо" - така коментира протестите в понеделник вечерта депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев, предава репортер на Plovdiv24.bg

Членовете на партията са се включили активно в демонстрациите, като граждани, без партийни символи и знамена. За разлика от ПП-ДБ, обаче "Възраждане" не се задоволява само от нов държавен бюджет, а категорично иска оставката на правителството.

"Няма значение кой е организатор, всички на протеста са срещу мафията и срещу това управление, което ни води към гибел" - каза депутатът Емил Янков. Георгиев допълни, че бюджетът е само един от проблемите в държавата. Депутатите не оправдават ексцесиите в центъра на София, но смятат, че органите на реда прилагат двоен аршин, сравнявайки действията пред партийните централи на ГЕРБ и ДПС и организирания от "Възраждане" преди време пред Европейската комисия.

"Положението е изпуснато, управляващите са изключително нагли и не се съобразяват с народа, буквално са с тапи в ушите. Затова призоваваме всички да участват в следващите протести. Проблемът не е в хората, които са изразили мнение, а в управляващите. От 9 милиона станахме 6 милиона – това е достатъчно показателно за упадъка в страната. Относно агитките - органите трябва да кажат, те разполагат с повече информация" - каза Георгиев. 

От "Възраждане" призовават всички хора да участват в гражданските протести. Първият общонационален такъв е насрочен за четвъртък, 4 декември, от 18,00 часа на пл. "Съединение".



