Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пловдив. В болница са

© Facebook Kакто Plovdiv24.bg съобщи вчера заради пожар в Смирненски възрастно семейство е извадено от апратамента им по спешност. От пожарната съобщиха подробностите: В 9:08 ч. в оперативния център при РДПБЗН-Пловдив е получен сигналът за пожар в апартамента. Жилището се намира на 2-ри етаж от 7-етажна жилищна сграда.



За произшествието са изпратени 4 пожарни автомобила и 1 авто-механична стълба с 15 служители на РДПБЗН-Пловдив.



Пострадали са мъж И.К.К. на 87 г. и жена Б.П.К. на 83 г. (обгазени и с изгаряния). Те са спасени през терасата с помощта на авто-механичната стълба и охлаждащи линии. В добро общо състояние са. Транспортирани са в болница.



Евакуирани са дете и жена от съседен апартамент. Другите живеещи в жилищната сграда са се евакуирали сами.