ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пловдив. В болница са
За произшествието са изпратени 4 пожарни автомобила и 1 авто-механична стълба с 15 служители на РДПБЗН-Пловдив.
Пострадали са мъж И.К.К. на 87 г. и жена Б.П.К. на 83 г. (обгазени и с изгаряния). Те са спасени през терасата с помощта на авто-механичната стълба и охлаждащи линии. В добро общо състояние са. Транспортирани са в болница.
Евакуирани са дете и жена от съседен апартамент. Другите живеещи в жилищната сграда са се евакуирали сами.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
Поставят 52 контейнера за смет в "Столипиново"
16:20 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив
14:15 / 14.01.2026
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л...
13:57 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS