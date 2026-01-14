© Фейсбук виж галерията Бързата и професионална намеса на екипите на пожарната предотвратиха трагедия в жилищен комплекс "Корона" тази вечер. Благодарение на навременната реакция, възрастно семейство бе успешно евакуирано от горящия им дом, научи Plovdiv24.bg.



Огънят е пламнал в апартамента на семейството в по-късните часове на деня. Пристигналите на място огнеборци са предприели незабавни действия по спасяването на обитателите, които са били блокирани в жилището. Поради разпространението на огъня, хората са изведени през терасата на апартамента със специализирана техника.



Възрастната двойка е транспортирана в болница за преглед. Те са с леки изгаряния, но според първоначалната информация са без опасност за живота, съобщи в социалната мрежа Тони Стойчева- кмет на район "Западен".



Пожарът вече е напълно овладян. Останалите жители на входа, които бяха евакуирани превантивно по време на акцията, вече са получили разрешение от органите на реда да се приберат по домовете си.



Очевидци и съседи изразиха своята огромна благодарност към екипите на пожарната за тяхната решителност и висок професионализъм, които спасиха човешки животи и ограничиха щетите в сградата.



Причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват.