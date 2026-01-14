ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Предотвратиха голяма трагедия в Пловдив! Извадиха възрастно семейство от горящ апартамент
Огънят е пламнал в апартамента на семейството в по-късните часове на деня. Пристигналите на място огнеборци са предприели незабавни действия по спасяването на обитателите, които са били блокирани в жилището. Поради разпространението на огъня, хората са изведени през терасата на апартамента със специализирана техника.
Възрастната двойка е транспортирана в болница за преглед. Те са с леки изгаряния, но според първоначалната информация са без опасност за живота, съобщи в социалната мрежа Тони Стойчева- кмет на район "Западен".
Пожарът вече е напълно овладян. Останалите жители на входа, които бяха евакуирани превантивно по време на акцията, вече са получили разрешение от органите на реда да се приберат по домовете си.
Очевидци и съседи изразиха своята огромна благодарност към екипите на пожарната за тяхната решителност и висок професионализъм, които спасиха човешки животи и ограничиха щетите в сградата.
Причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
Поставят 52 контейнера за смет в "Столипиново"
16:20 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив
14:15 / 14.01.2026
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л...
13:57 / 14.01.2026
Голямата промяна в централен подлез в Пловдив е факт
15:21 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS