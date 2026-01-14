ИЗПРАТИ НОВИНА
Предотвратиха голяма трагедия в Пловдив! Извадиха възрастно семейство от горящ апартамент
Автор: Силвия Станева 20:38
© Фейсбук
виж галерията
Бързата и професионална намеса на екипите на пожарната предотвратиха трагедия в жилищен комплекс "Корона" тази вечер. Благодарение на навременната реакция, възрастно семейство бе успешно евакуирано от горящия им дом, научи Plovdiv24.bg.

Огънят е пламнал в апартамента на семейството в по-късните часове на деня. Пристигналите на място огнеборци са предприели незабавни действия по спасяването на обитателите, които са били блокирани в жилището. Поради разпространението на огъня, хората са изведени през терасата на апартамента със специализирана техника.

Възрастната двойка е транспортирана в болница за преглед. Те са с леки изгаряния, но според първоначалната информация са без опасност за живота, съобщи в социалната мрежа Тони Стойчева- кмет на район "Западен".

Пожарът вече е напълно овладян. Останалите жители на входа, които бяха евакуирани превантивно по време на акцията, вече са получили разрешение от органите на реда да се приберат по домовете си.

Очевидци и съседи изразиха своята огромна благодарност към екипите на пожарната за тяхната решителност и висок професионализъм, които спасиха човешки животи и ограничиха щетите в сградата.

Причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват.







Тона не е ли грабнала лопатата да чистят Боклука в София. Какъв пропуск че не се снимала със възрастните хора тая селска проста кметица
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

