|Второкласници от ОУ "Алеко Константинов" наричаха за здраве и берекет в район "Централен"
Под ръководството на своя хореограф и преподавател Запрян Атанасов учениците пресъздадоха автентични обичаи и ритуали от зимния празничен календар на българите – символ на раждането на новото начало, надеждата и вярата в по-плодородна и благословена година.
Домакин на малките гости беше кметът на района Георги Стаменов, който спази традицията да подари на децата обредни просфори и им разказа за значението на ритуалния хляб на коледната трапеза – символ на сплотеността, изобилието и благословията в българското семейство.
