© виж галерията С коледарски песни, наричания и пъстри танци второкласници от ОУ "Алеко Константинов" внесоха празнично настроение в администрацията на район "Централен" в навечерието на Игнажден. Малките коледарчета прекрачиха прага с благослов за здраве, берекет и благополучие, както повелява народната традиция.



Под ръководството на своя хореограф и преподавател Запрян Атанасов учениците пресъздадоха автентични обичаи и ритуали от зимния празничен календар на българите – символ на раждането на новото начало, надеждата и вярата в по-плодородна и благословена година.



Домакин на малките гости беше кметът на района Георги Стаменов, който спази традицията да подари на децата обредни просфори и им разказа за значението на ритуалния хляб на коледната трапеза – символ на сплотеността, изобилието и благословията в българското семейство.