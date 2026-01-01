Втори опит за продажба на апетитен терен в Пловдив, цената падна

© Втори опит за продажба на терен в район “Сверен" опитва да реализира частен съдебен изпълнител Бойка Андреева, информира Plovdiv24.bg.



1300 квадратни метра този път се продават за 315 000 лева, а не както при първата продажба - 350 800 лева.



Теренът в “Кършияка" е урбанизиран и с трайно предназначение за застрояване. Собственост е на “Седмаков" ЕООД, фирма длъжник по изпълнително дело. Върху имоти има наложени възбрани и тежести.



Публичната продан е в сила от 28 декември до 28 януари. Може да се направи предварителен оглед. Желаещите да участват в търга трябва да знаят, че задатъкът е 10 % от първоначално обявената цена, а предложението трябва да се предава в запечатан плик. То трябва да е само едно и не трябва да надвишава 30 % от началната цена, в противен случай се обявява за недействително.



Въпреки че от снимките на ЧСИ-то теренът има неугледен вид и са разхвърляни боклуци, всъщност той се намира на доста апетитно място до още по-апетитен жилишен комплекс. Явно това са новите места, към които строителните фирми са хвърлили око в северната част на Пловдив в зоната от дирекция "Пътна полиция" до имотите около сградата на Пловдивския университет, на които малко по малко се променят предназначенията.