Продават терен за 350 800 лева в район в Пловдив

© 1300 квадратни метра за 350 800 лева. За толкова частен съдебен изпълнител Бойка Андреева продава имот в пловдивския район “Северен", видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата.



Теренът в “Кършияка" е урбанизиран и с трайно предназначение за застрояване. Собственост е на “Седмаков" ЕООД, фирма длъжник по изпълнително дело. Върху имотът има възбрани и тежести.



Публичната продан е в сила от 26 октомври до 26 ноември. Може да се направи предвар © ителен оглед. Желаещите да участват в търга трябва да знаят, че задатъкът е 10 % от първоначално обявената цена, а предложението трябва да се предава в запечатан плик. То трябва да е само едно и не трябва да надвишава 30 % от началната цена, в противен случай се обявява за недействително.