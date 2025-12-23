ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Втори мандат за Петър Влайков начело на Кукления театър в Пловдив
Влайков се е представил успешно, получил е високи оценки от комисията, сформирана от различни специалисти и е класиран на първо място. Програмата, която той е изложил за следващата година, е изключително амбициозна и разнообразна.
Освен длъжността му на директор, Петър Влайков е актьор, драматург и магистър по артмениджмънт. Завършва “Актьорско майсторство" в ПУ "Паисий Хилендарски“ в класа на проф. д-р Елисавета Сотирова и доц. Лео Капон. От дипломирането си през 2011 година преподава във висшето учебно заведение. Дипломира се като магистър по артмениджмънт през 2017 г.
Той ръководи групата на театъра от 2020 година насам.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Д-р Наджие Емин: За пациента човешкото отношение е част от терапи...
12:52 / 23.12.2025
Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
12:48 / 23.12.2025
Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските п...
12:27 / 23.12.2025
Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров за Коледа
11:55 / 23.12.2025
Проучване: Коледната трапеза в Пловдив ще струва средно 168,34 ле...
09:54 / 23.12.2025
Питат кмета как се изпълняват държавно финансираните проекти в Пл...
08:42 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS