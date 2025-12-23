ИЗПРАТИ НОВИНА
Втори мандат за Петър Влайков начело на Кукления театър в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 12:58Коментари (0)262
© Facebook
Петър Влайков е новият стар директор на Куклен театър Пловдив. Той отново заема длъжността след спечелен конкурс, обявен от Министерство на културата преди няколко месеца, информира Plovdiv24.bg.

Влайков се е представил успешно, получил е високи оценки от комисията, сформирана от различни специалисти и е класиран на първо място. Програмата, която той е изложил за следващата година, е изключително амбициозна и разнообразна.

Освен длъжността му на директор, Петър Влайков е актьор, драматург и магистър по артмениджмънт. Завършва “Актьорско майсторство" в ПУ "Паисий Хилендарски“ в класа на проф. д-р Елисавета Сотирова и доц. Лео Капон. От дипломирането си през 2011 година преподава във висшето учебно заведение. Дипломира се като магистър по артмениджмънт през 2017 г.

Той ръководи групата на театъра от 2020 година насам.







