Промени в транспортния сектор ще се обсъждат на предстоящата сесия на Общинския съвет на Пловдив. Едната касае междуселищните превози от/до София и Асеновград, а другата - относно разкриване и закриване на спирки за градската автобусна мрежа. Предложенията са били разгледани и са одобрени от комисия получили предварително одобрение от специализираната комисия по Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, предава Plovdiv24.bg.
Обслужваща автогара като начална/крайна спирка по линиите Пловдив – София и Пловдив - Асеновград е определена Централна автогара – гр. Пловдив (автобусното пространство пред Централна жп гара). Досега автобусите тръгваха и пристигаха на автогара "Юг". След промяната ще се осигури на жителите и гостите на гр. Пловдив възможност за бърз, лесен и удобен трансфер по двете линии, както и избор на вид транспорт.
Съветниците трябва да одобрят въвеждането на нови спирки по одобрени общински проекти по съответните булеварди и включването им в действащите маршрутни разписания, както и премахването на съществуваща спирка. Целта е да се подобри организацията на транспортната дейност, регулиране на трафика, ускоряване на общото време за пътуване по гореизброените линии, осигуряване на по-добра връзка на живущите в района на описаните по-горе спирки и ползвателите на масовия градски транспорт на територията на град Пловдив.
Въвеждат се нови спирки по общински проекти в действащите маршрутни разписания:
1. На бул. "Кукленско шосе":
спирка № 502 – ВУСИ за автобусни линии № 17 и № 24,
спирка № 503 - срещу Автосервиз "Пенев“ за автобусни линии №№ 17, 24 и 37;
2. На бул. "Васил Априлов":
спирка № 467 - срещу "Рено“, за автобусни линии №№ 11, 93 и 113
спирка № 469 – жп прелез "Васил Априлов, за автобусна линия № 93;
3. На ул. "Просвета“:
спирка № 504 – "Медицински Център - Прослав“ за автобусни линии № 6, 15, 17, 24, 66 и 222.
Премахва се спирка № 279 – "Метан станция“ по одобрени общински проекти по бул. "Скопие“ и я изключва от маршрутното разписание на автобусна линия № 37.
Plovdiv24.bg информира гражданите за предлаганите промени, които бяха публикувани в сайта на община Пловдив за обществено обсъждане и предложения от граждани и заинтересовани лица.
