Все повече чуждестранни студенти избират УХТ Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32Коментари (0)224
©
Университетът по хранителни технологии Пловдив става все по-привлекателен за студенти от чужбина, които се записват да учат в него. На откриването на новата учебна 2025/2026 г.  стана ясно, че първокурсниците в англоезичните програми са 70, като сред тях има младежи от САЩ, Германия и Индия. Броят на чуждестранните студенти във висшето училище вече надхвърля 150, сред тях  са млади хора от Турция, Република Южна Африка, Украйна, Италия, Молдова и други страни.

Тържествената церемония започна под  звуците на гайдата на Иван Карабетов и великолепните песни на третокурсничката Александра Дойчева. С атрактивни изпълнения допълнително повишиха празничното настроение танцьорите от студентски фолклорен ансамбъл "Пълдин", а мнозина студенти се хванаха на хорото с тях.

"Скъпи студенти приветствам ви с добре дошли в Университета по хранителни технологии. Уверявам ви, че изборът ви да се обучаване  тук е правилен,  ще получаване знания  от висококвалифицирани преподаватели и ще имате възможност да се изградите като отлични специалисти. Сигурен  съм, че ще срещнете много нови приятели и ще преживеете  вълнуващи моменти  в нашата страна", заяви в приветствието си ректорът на УХТ проф. Галин Иванов.

Петър Денчев – председател на УС на Сдружението на пловдивските хотелиери, приветства чуждестранните студенти и ги увери, че в УХТ ще имат възможност  да придобият необходимата квалификация и умения в своята професия, в тясно сътрудничество с бизнеса. От името на студентите Йоан Златев – председател на Студентския съвет, поздрави  първокурсниците и ги увери, че тук ще добият не само знания, а и ще създадат незабравими приятелства. Хасан Чобан – ръководител на Клуба  на чуждестранните студенти в УХТ, изрази задоволството на своите колеги от избора да учат в УХТ.

На церемонията по откриването на новата учебна година за втори  път бе връчена “Ябълката на знанието" – символ на плодовете на познанието, който се предава от студентите от четвърти курс на студентите от първи курс.







