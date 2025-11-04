ЗАРЕЖДАНЕ...
|Все повече чуждестранни студенти избират УХТ Пловдив
Тържествената церемония започна под звуците на гайдата на Иван Карабетов и великолепните песни на третокурсничката Александра Дойчева. С атрактивни изпълнения допълнително повишиха празничното настроение танцьорите от студентски фолклорен ансамбъл "Пълдин", а мнозина студенти се хванаха на хорото с тях.
"Скъпи студенти приветствам ви с добре дошли в Университета по хранителни технологии. Уверявам ви, че изборът ви да се обучаване тук е правилен, ще получаване знания от висококвалифицирани преподаватели и ще имате възможност да се изградите като отлични специалисти. Сигурен съм, че ще срещнете много нови приятели и ще преживеете вълнуващи моменти в нашата страна", заяви в приветствието си ректорът на УХТ проф. Галин Иванов.
Петър Денчев – председател на УС на Сдружението на пловдивските хотелиери, приветства чуждестранните студенти и ги увери, че в УХТ ще имат възможност да придобият необходимата квалификация и умения в своята професия, в тясно сътрудничество с бизнеса. От името на студентите Йоан Златев – председател на Студентския съвет, поздрави първокурсниците и ги увери, че тук ще добият не само знания, а и ще създадат незабравими приятелства. Хасан Чобан – ръководител на Клуба на чуждестранните студенти в УХТ, изрази задоволството на своите колеги от избора да учат в УХТ.
На церемонията по откриването на новата учебна година за втори път бе връчена “Ябълката на знанието" – символ на плодовете на познанието, който се предава от студентите от четвърти курс на студентите от първи курс.
