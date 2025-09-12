ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Временна профилактика на аквариума с черноперата рифова акула Лари в РПНМ - Пловдив
Мярката се налага с цел да осигурим най-високо качество на условията както за нашите морски обитатели, така и за всички гости, които ежедневно посещават аквариума.
Продължителността на профилактиката е за неопределено време, като нашият екип работи усилено за възстановяване на експозицията в пълния ѝ обем възможно най-скоро.
Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране.
Молим всички посетители и медии да следят официалната ни страница за актуална информация и бъдещи съобщения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
16:39 / 12.09.2025
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист...
16:26 / 12.09.2025
27 зрелостници от Пловдивско получиха почетното отличие "Национал...
15:02 / 12.09.2025
Насилникът над 6-годишния Андриан призна за клиповете, поиска да ...
15:20 / 12.09.2025
Изненада! Дебора помаха приятелски на Георги
14:36 / 12.09.2025
Пожарникарите в Пловдив отпразнуваха професионалния си празник
13:27 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS