Временна профилактика на аквариума с черноперата рифова акула Лари в РПНМ - Пловдив

© Регионален природонаучен музей - Пловдив информира, че част от експозицията на морския аквариум, включително аквариумът на черноперата рифова акула Лари, е временно затворена за посетители поради необходимост от техническа профилактика.



Мярката се налага с цел да осигурим най-високо качество на условията както за нашите морски обитатели, така и за всички гости, които ежедневно посещават аквариума.



Продължителността на профилактиката е за неопределено време, като нашият екип работи усилено за възстановяване на експозицията в пълния ѝ обем възможно най-скоро.



Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране.



Молим всички посетители и медии да следят официалната ни страница за актуална информация и бъдещи съобщения.