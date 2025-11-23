© виж галерията Интеракт Пловдив събра 2.8 тона само за един ден – силен старт на втория уикенд на "Купи и Дари“. Благотворителната кампания "Купи и Дари“, организирана от Ротари, Ротаракт и Интеракт Пловдив–Филипопол, продължава с впечатляващ успех. След като миналия уикенд бяха събрани общо 4 023 кг хранителни продукти за два дни, този уикенд започна още по-силно.



Само за събота (22.11) младите доброволци от Интеракт Пловдив и Интеракт Пловдив–Филипопол успяха да съберат 2 803.6 кг дарения в осем обекта на Kaufland и Lexi. Това е един от най-силните резултати за един ден в историята на кампанията.



Смените бяха поети от интеракторите, които стояха с часове пред магазините, разговаряха с дарителите, сортираха продукти и поддържаха перфектна организация.



"Младите хора бяха невероятни. Само за един ден направиха резултат, който много организации трудно постигат за уикенд. Това е истинско служение към обществото,“



сподели Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.



Резултати от събота (22.11):



-Смирненски: 950 кг;



-Кючук Париж: 467.5 кг;



-Тракия: 400 кг;



-Марица: 294.6 кг;



-Изгрев:180 кг;



-Гагарин: 245 кг;



-Капитан Райчо: 200 кг



Общо за деня: 2 737 кг



Кампанията продължава и днес (неделя).



Интеракторите и ротаракторите отново са по позициите си пред магазините в целия град. Организаторите очакват днешният ден да бъде още по-силен и призовават пловдивчани да се включат: