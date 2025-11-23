ЗАРЕЖДАНЕ...
|Впечатляващ успех на благотворителна кампания в Пловдив
Само за събота (22.11) младите доброволци от Интеракт Пловдив и Интеракт Пловдив–Филипопол успяха да съберат 2 803.6 кг дарения в осем обекта на Kaufland и Lexi. Това е един от най-силните резултати за един ден в историята на кампанията.
Смените бяха поети от интеракторите, които стояха с часове пред магазините, разговаряха с дарителите, сортираха продукти и поддържаха перфектна организация.
"Младите хора бяха невероятни. Само за един ден направиха резултат, който много организации трудно постигат за уикенд. Това е истинско служение към обществото,“
сподели Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.
Резултати от събота (22.11):
-Смирненски: 950 кг;
-Кючук Париж: 467.5 кг;
-Тракия: 400 кг;
-Марица: 294.6 кг;
-Изгрев:180 кг;
-Гагарин: 245 кг;
-Капитан Райчо: 200 кг
Общо за деня: 2 737 кг
Кампанията продължава и днес (неделя).
Интеракторите и ротаракторите отново са по позициите си пред магазините в целия град. Организаторите очакват днешният ден да бъде още по-силен и призовават пловдивчани да се включат:
