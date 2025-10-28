ИЗПРАТИ НОВИНА
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автомати
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:23Коментари (0)554
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Спортен празник и демонстрация на способности на въоръжените сили се провеждат днес на стадион "Пловдив“ в града под тепетата. За първи път граждани и гости на града ще имат свободен достъп да наблюдават състезания от годишния спортен календар на Националната военна спортна федерация (НВСФ), с участието на военни спортни клубове от пловдивски военни формирования. Събитието ще бъде открито от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, който е и председател на Управителния съвет на НВСФ.

Военнослужещи от военните спортни клубове от формированията в Пловдив от състава на Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС) и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) ще демонстрират спортни умения в различни дисциплини. Любителите на футбола ще могат да наблюдават полуфинални и финални срещи от Държавния военен шампионат по футбол на малки врати за жени.

Ще се проведе спортен мини турнир за ученици "Приятели на Българската армия“. Този формат на ученическото състезание се реализира успешно за първи път през юни по време на международния военен турнир “Best Warrior" в Националния военен университет "Васил Левски“ във Велико Търново и сега ще бъде демонстриран и в Южна България.

На събитията ще присъстват и представителите на Центъра за елитен спорт в Българската армия - Евгения Раданова - носителка на три медала от Олимпийски игри и на златен медал от Световните военни зимни игри в Италия през 2010 г, състезателят по ски ориентиране, световен и европейски шампион Станимир Беломъжев, който е и световен военен шампион, джудистът Ивайло Иванов, европейски медалист и участник на две олимпиади.

Успоредно със спортните състезания на стадион "Пловдив“ ще се проведат и демонстрации на способности, като част от представянето на професията "военнослужещ“ пред младите хора. Военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Служба "Военна полиция“ и Съвместното командване на специалните операции ще проведат статичен и динамичен дисплей, който включва демонстрации на елементи от изпълнения на задачи, показ на техника и въоръжение и др.

Успоредно със състезанията, в специално обособена част от стадиона, експертите от Централното военно окръжие ще представят възможностите за военна кариера във Въоръжените сили на Република България и ще отговарят на въпроси за военната професия.

Спортният празник и демонстрациите на способности на въоръжените сили се организират от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация със съдействието на Община Пловдив.

